Maldini diz que está proibido de jogar 2 partidas seguidas O lateral-esquerdo italiano Paolo Maldini, do Milan, afirmou nesta terça-feira que os médicos disseram a ele que não deve disputar duas partidas consecutivas por causa dos problemas físicos que está sofrendo. "Espero estar à disposição para o jogo contra a Roma (do Campeonato Italiano, no próximo sábado), mas o doutor Martens (médico do clube milanês) me disse para não disputar duas partidas próximas. No entanto, gostaria de ficar no banco contra a Roma", declarou. As palavras de Maldini deixam entrever que, diante da importância da partida contra o Bayern de Munique, na próxima terça, pelas quartas-de-final da Liga dos Campeões, o lógico é que não jogue em Roma e enfrente a equipe alemã. "O joelho operado no ano passado está bem, o outro está mais ou menos na mesma situação. No entanto, a semana iniciou bem, trabalhei com o resto da equipe, apesar de os problemas físicos só terem se apresentando após o clássico com a Inter. Veremos como estou", disse. Sobre a possibilidade de passar por uma cirurgia no final da temporada atual, como disse há alguns dias o médico belga Martens, com o objetivo disputar a próxima temporada, afirmou: "Dependerá do inchaço, se for como no ano passado é praticamente impossível seguir em frente". "De qualquer modo esta temporada está sendo mais rica e intensa de partidas e minutos disputadas do que a anterior", concluiu o atleta.