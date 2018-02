Maldona também pode deixar o Cruzeiro O volante Maldonado poderá ser o próximo a deixar a equipe do Cruzeiro. O chileno, acompanhado de seu procurador e um advogado, teria uma reunião na manhã desta terça-feira com dirigentes do clube mineiro para tratar da rescisão de seu contrato. O volante, de fato, vem demonstrando insatisfação desde a chegada do técnico Emerson Leão e teria uma proposta para jogar no futebol espanhol. O Cruzeiro já sofreu perdas consideráveis neste ano, com as saídas do meia Alex e do zagueiro Cris, entre outros.