Maldonado: 4ª feira no Cruzeiro O volante chileno Maldonado deverá viajar para Belo Horizonte nesta quarta-feira para acertar os últimos detalhes de sua transferência para o Cruzeiro. O jogador deverá aproveitar esta terça-feira para se desligar oficialmente do São Paulo e resolver problemas pessoais com a mudança para Minas. A diretoria do Cruzeiro não revelou valores do negócio. O contrato deverá ter a duração de três temporadas e Maldonado deverá receber cerca de R$ 90 mil por mês.