Maldonado desfalca Cruzeiro por 15 dias O técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, não poderá contar com o volante Maldonado por pelo menos 15 dias. O jogador chileno sofreu uma torção no joelho direito na goleada por 5 a 1 sobre o Paraná Clube, no último domingo. Hoje, um exame de ressonância magnética revelou que ele sofreu uma lesão no ligamento. Segundo o médico Ronaldo Nazaré, Maldonado terá de ficar com o joelho imobilizado para ajudar na cicatrização, mas não será necessária uma cirurgia de reparação. Com a ausência de Maldonado - que ficará de fora por pelo menos quatro jogos -, Luxemburgo poderá voltar a utilizar o esquema com três zagueiros. Dessa forma, o zagueiro Thiago deverá ganhar mais uma chance no time titular, ao lado de Cris e Edu Dracena. Outro jogador que desfalca o time mineiro na partida contra o Paysandu, quarta-feira, em Belém, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, é o meia Alex. A estrela da equipe celeste recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo e cumpre a suspensão automática. Márcio e Felipe melo disputam a sua vaga. Luxemburgo, porém, faz suspense sobre a escalação e só deverá definir o time que inicia jogando momentos antes da partida. Mas o treinador faz questão de demonstrar confiança no potencial do grupo, lembrando que o Cruzeiro é líder isolado do Brasileirão, com 43 pontos, fundamentalmente, devido à "parte coletiva". ?Estamos tendo um ano muito bom, priorizando a parte coletiva. Cada jogo tem um que se destaca, mas isso só acontece devido à parte coletiva", disse. A delegação cruzeirense viajou hoje mesmo para a capital paraense.