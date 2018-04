Maldonado diz que Flamengo precisa vencer Fluminense O Flamengo vem em sequência invicta de cinco jogos no Campeonato Brasileiro, enquanto o Fluminense amarga a última colocação. Ciente do cenário favorável, o volante Maldonado assegurou que a equipe precisa vencer o clássico de domingo, no Maracanã.