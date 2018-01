Maldonado é do Cruzeiro até 2005 O Cruzeiro fechou hoje a contratação do volante Maldonado, que foi apresentado na Toca da Raposa II como o mais novo reforço da equipe celeste para a disputa do Campeonato Brasileiro. A Energil C, uma empresa parceira do clube mineiro, adquiriu 50% dos direitos federativos do jogador por R$ 2,2 milhões. Os outros 50% pertencem ao próprio atleta. O Cruzeiro ficará responsável pelo pagamento dos salários do chileno, que assinou contrato até final de 2005. A negociação foi concretizada após uma reunião entre os dirigentes mineiros, o volante e seu procurador, Hugo Rubio Montecinos. Já na apresentação, Maldonado, que disputou as três últimas temporadas pelo São Paulo, precisou explicar que não terá privilégios no grupo celeste pelo fato de ser noivo de uma das filhas do técnico Vanderlei Luxemburgo. "Vou ser um jogador mais no Cruzeiro", disse. "Se tiver de sair (do time), vou sair". Maldonado, de 23 anos, disse que já está perfeitamente adaptado ao futebol brasileiro e que para acertar com o clube de Minas recusou uma proposta do futebol italiano, além do interesse do Tricolor em renovar seu contrato. "Estou feliz por jogar no Cruzeiro. Espero poder ajudar e fazer uma boa temporada".