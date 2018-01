Maldonado mais próximo do Cruzeiro Dirigentes do Cruzeiro adiaram para esta quarta-feira uma reunião com o volante Maldonado e seu procurador, Hugo Rubio Montecinos. O encontro estava previsto para acontecer nesta terça-feira, mas o jogador não embarcou para Belo Horizonte argumentando ficaria na capital paulista para formalizar o seu desligamento do São Paulo. A expectativa da torcida celeste era que o jogador chileno fosse apresentado como o mais novo reforço do clube mineiro para a disputa do Campeonato Brasileiro. Apesar do adiamento, persiste a informação da diretoria do Cruzeiro de que o negócio já está praticamente acertado. O próprio técnico Vanderlei Luxemburgo concedeu entrevista nesta terça-feira dando o fato como consumado. "É um jogador inteligente taticamente, de muito boa técnica", elogiou Luxemburgo, que chegou a resistir à contratação do atleta chileno, pois ele é noivo de uma de suas filhas. Maldonado deverá assinar um contrato de três anos com o clube celeste, que pretende adquirir 50% de seus direitos federativos - que pertencem ao atleta -, pagando cerca de R$ 2 milhões. "Capetinha" - Nesta terça-feira, o diretor de Futebol do Cruzeiro, Eduardo Maluf, disse que o clube não tem mais interesse em contratar novamente o atacante Edílson. Segundo Maluf, o "Capetinha" ainda não resolveu sua situação com o Kashiwa Reysol. O atacante tem contrato com a equipe japonesa até o meio do ano que vem.