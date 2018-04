Maldonado pede atenção aos contra-ataques do Sport Apesar de jogar em casa e ter pela frente o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, o meia Maldonado espera dificuldade neste sábado na partida do Flamengo contra o Sport. Para o chileno, o time carioca precisará ter cuidado em campo para não ser surpreendido pelo adversário, ameaçado de cair para a Série B.