Maldonado pede reforços ao Flamengo para a Libertadores

Afastado das últimas partidas do Flamengo no Campeonato Brasileiro por conta de uma lesão no joelho, o volante Maldonado comemorou o título conquistado no domingo como um torcedor. Motivado com a próxima temporada, ele espera que o time da Gávea seja reforçado para ter condições de lutar pelo título da Libertadores.

"Precisa reforçar o time. Na Libertadores, é preciso ter jogadores experientes, que melhorem o grupo. Esse time vai ser base para o ano que vem, mas precisamos de peças de reposição. Quando você tem banco forte, você consegue disputar a Libertadores", afirmou o chileno, em entrevista ao SporTV.

Maldonado admitiu que a meta inicial da equipe era apenas conquistar uma vaga na próxima Libertadores. "No início, só pensávamos na Libertadores, mas quando a chance de ser campeão apareceu, o grupo focou nisso e entrou de vez para a história", comentou.

Após título, Flamengo elege seu novo presidente

Torcedores do Flamengo desfilam com orgulho pelas ruas

CBF revela nesta segunda-feira o craque do Brasileirão

Torcidas do Flamengo brigam em festa no Leblon