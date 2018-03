Maldonado pode estrear contra o Santos O volante Maldonado deverá ser a novidade do Cruzeiro na partida deste sábado, às 16 horas, contra o Santos, na Vila Belmiro. O jogo, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, é considerado na Toca da Raposa o maior teste até momento neste Brasileirão para o time mineiro, que defende uma invencibilidade de 32 partidas e é o vice-líder da competição, com 17 pontos. A contusão do zagueiro Luisão, que sofreu um estiramento muscular na coxa direita, na vitória sobre o Vasco, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, e ficará cerca de 40 dias parado, deverá obrigar o técnico Vanderlei Luxemburgo a alterar o esquema tático do time e promover a estréia do chileno no meio-campo celeste. Luxemburgo, após o treinamento desta sexta-feira, não confirmou se irá mesmo abandonar o esquema de três zagueiros e dar a primeira oportunidade ao ex-jogador do São Paulo, mas disse que a possibilidade dele iniciar a partida é grande. Maldonado, que foi contratado há um mês e ganhou condições de jogo esta semana, disse que está preparado para atuar embora admita estar sem ritmo de jogo. Os atletas cruzeirenses sabem que irão enfrentar um adversário embalado pela classificação dramática na Copa Libertadores da América ? o time venceu o Nacional do Uruguai, na disputa de pênaltis, depois de empatar no tempo normal por 2 a 2 ?, mas deixam claro que a boa fase dispensa qualquer temor. ?Nosso time sabe das dificuldades que vai encontrar lá, mas praticamente todos os jogadores aqui já jogaram na Vila e conhecem a pressão. Nós temos de suportar?, observou o lateral-direito Maurinho, que no ano passado sagrou-se campeão brasileiro pela equipe santista. O lateral, que se tornou uma das armas ofensivas do time mineiro, destacou o trabalho do técnico Leão e disse que o Santos deve ser respeitado como ?um todo?. ?Não é só o Robinho, ou o Diego?.