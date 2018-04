Maldonado promete garra na volta ao Santos

Espírito de luta e garra não faltarão ao Santos na decisão com o Flamengo, domingo à noite, no Maracanã. Pelo menos no que depender de Maldonado, que teve recuperação em tempo recorde da lesão muscular que sofreu na coxa direita quando defendia a seleção chilena nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, e volta para mudar o comportamento do time. Ele contou, nesta quarta-feira, que sofreu num dos camarotes térreos da Vila Belmiro, assistindo ao empate por 2 a 2 entre Santos e Atlético-MG. E, como o técnico Luxemburgo, não gostou do time. "Era um jogo importante porque com a vitória a classificação para a Libertadores estaria garantida. Faltou mais luta e determinação. Agora vamos ter que derrotar o Flamengo para não termos que correr muito para reverter a situação nos dois últimos jogos, contra o Paraná e o Fluminense." Diante da importância dos três pontos da partida de domingo passado, Maldonado participou do ‘rachão’ no sábado e pediu para voltar ao time, mas não foi liberado pelos médicos e pelo fisioterapeuta Filé. "Agora estou legal porque tive mais uma semana para trabalhar." Com mais um ano de contrato com o Santos, o volante não tem boas lembranças desta temporada. "Foram praticamente três lesões. A primeira contra o Botafogo, depois outra contra o Botafogo-RJ e a última na Seleção Chilena. Operei o tornozelo no fim de 2006 e não esperava ficar tanto tempo parado neste ano. Agora só quero tirar isso da cabeça e ajudar o Santos a se classificar e o Chile nas Eliminatórias", concluiu o chileno. Além de Maldonado, Vanderlei Luxemburgo volta a contar com Rodrigo Souto e Rodrigo Tabata, que cumpriram suspensão na rodada passada. Fábio Costa ainda sente dores nas costas e depende dos resultados dos exames a que foi submetido ontem para ser liberado para treinar. Na volta da folga de dois dias, os jogadores treinaram em dois períodos e Luxemburgo foi o único que teve tripla jornada. É que entre o treino da manhã e o da tarde, o técnico fez uma palestra motivacional de 35 minutos para o time de futebol feminino do Santos, no auditório do hotel Recanto dos Alvinegros. As santistas decidem com o Botucatu, nesta quarta, às 20h30, na Vila Belmiro, quem passa para a segunda fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, houve empate por 0 a 0.