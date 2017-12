Maldonado treina e pode reforçar o Santos no jogo na Vila

O volante Maldonado participou de um rachão na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé, não sentiu a lesão muscular que o afastou da seleção chilena na Copa América da Venezuela, e deve voltar ao time titular do Santos no jogo de sábado, contra o Grêmio, na Vila Belmiro. O meia não joga desde que sofreu uma contratura no jogo contra o Corinthians, no dia 3, e ficou de fora dos dois jogos contra o time gaúcho, na Libertadores. Já o meia Vitor Júnior, contratado junto ao Sport, apenas correu e terá a chance de treinar com bola na quinta. Se for bem, pode ganhar um lugar no banco de reservas. Já sobre o meia Cléber Santana, o procurador do atleta, Teodoro Fonseca, voltou nesta terça do Japão e disse que ainda não foi procurado por ninguém do Santos para discutir a situação do jogador, cujo contrato com o Santos vence no sábado, dia 30. "Ele vai ter que se apresentar ao Rentistas, do Uruguai [clube que detém os direitos federativos do meia e pertence ao empresário Juan Figger]", disse o agente. Enquanto isso, o técnico Vanderlei Luxemburgo acertou os últimos detalhes da contratação do volante César Gonzalez, do Caracas, que defende a Venezuela na Copa América.