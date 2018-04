Mali protesta contra Argélia e Angola na Copa Africana

Com esse resultado, a seleção de Mali foi eliminada da competição. Enquanto isso, Angola e Argélia conseguiram exatamente o resultado que precisavam para ficar com as duas vagas do grupo nas quartas de final da Copa Africana.

A acusação de Mali é de que Angola e Argélia teriam "combinado" o empate sem gols, sem fazer muito esforço pela vitória, para que ambas se beneficiassem com a classificação.

Dirigente da delegação de Mali, Alassane Souleymane disse que espera que a CAF tome as medidas necessárias para punir as duas seleções. A entidade, por outro lado, ainda não se manifestou sobre o protesto.