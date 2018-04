Mallorca bate Betis e sonha com permanência na elite O Mallorca conseguiu nesta segunda-feira um importante resultado na briga pela permanência na primeira divisão do Campeonato Espanhol. No encerramento da 36.ª rodada, a antepenúltima da competição, a equipe venceu o Betis por 1 a 0, em casa, e deixou a lanterna da tabela.