Mallorca dá goleada e complica La Coruña O Mallorca goleou o Deportivo La Coruña por 4 a 2, neste domingo, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, e praticamente sepultou as chances do rival de lutar pelo título da temporada. A derrota custou caro ao time de La Coruña, que deve perder a terceira posição na tabela para o Barcelona, rival deste domingo do Real Murcia. A equipe soma 50 pontos contra 49 dos catalães. Outros jogos também já terminaram: Málaga 2 x 1 Athletic Bilbao, Espanyol 0 x 1 Racing Santander, Valladolid 2 x 0 Sevilla, Betis 1 x 1 Osasuna e Villarreal 2 x 1 Albacete. A partida Celta de Vigo x Valencia completa a rodada.