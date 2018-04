Mallorca derrota La Coruña e sobe para quarta posição

Um início arrasador de segundo tempo garantiu ao Mallorca a vitória sobre o La Coruña por 2 a 0 neste domingo, em casa. Com o resultado, a equipe de Palma de Mallorca ultrapassou o adversário e assumiu a quarta colocação do Campeonato Espanhol, entrando assim na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

O La Coruña iniciou a partida jogando fechado e até conseguiu segurar o placar na etapa inicial. Mas no começo do segundo tempo, o Mallorca definiu a vitória. Ainda no minuto inicial, Mario Suarez marcou de voleio após cobrança de escanteio. E sete minutos depois, o atacante Gonzalo Castro recebeu na área, driblou o zagueiro e bateu cruzado, definindo o placar do jogo.

A vitória deixou o Mallorca em sua melhor colocação desde o início da competição. A equipe subiu para 33 pontos, dois a mais do que o La Coruña, que caiu para a quinta posição.

Já o Getafe perdeu a chance de se aproximar dos primeiros colocados ao perder para o Malaga, fora de casa, por 1 a 0 - Baha marcou o gol da vitória a cinco minutos do fim. Assim, os visitantes se mantiveram com 27 pontos, na oitava colocação, enquanto o adversário foi a 18 e deixou a zona de rebaixamento.

Ainda neste domingo, a rodada teve três empates: Zaragoza 0 x 0 Xerez, Racing Santander 1 x 1 Valladolid e Almeria 1 x 1 Tenerife.