Mallorca elimina Real com goleada O Real Madrid sofreu a pior derrota dos últimos tempos, na noite desta quarta-feira, ao ser goleado pelo Mallorca por 4 a 0, no confronto de volta das quartas-de-final da Copa do Rei. Com esse resultado, o milionário time de Ronaldo, Roberto Carlos, Figo foi desclassificado da competição, em seu primeiro grande insucesso na temporada de 2002-03. O técnico Vicente del Bosque havia decidido poupar a maioria dos titulares e apostava em reação da equipe, que não passara de empate por 1 a 1, na semana passada, no jogo de ida, no Estádio Santiago Bernabéu. Por isso, escalou apenas Helguera, Raúl e Zidane desde o início. O Real não resistiu à empolgação do Mallorca e logo aos 7 minutos levou o primeiro gol, com Niño desviando de cabeça. O time local manteve ritmo forte, criou mais ocasiões de gol e aumentou a vantagem aos 30 e aos 31, com o camaronês Eto?o. A goleada se consolidou aos 3 minutos da etapa final, com Walter Pandiani. O Osasuna bateu o Sevilla por 3 a 2 (1 a 1, na ida) e também segue adiante na competição. O jogo terminou com empate de 1 (Puñal) a 1 (Antoñito) e foi para a prorrogação. Palacios e Muñoz fizeram os gols do Osasuna e Casquero descontou para o Sevilla. Na terça-feira, o Recreativo Huelva havia passado para as semifinais com empate de 0 a 0 com o Atlético de Madri (1 a 0 no primeiro jogo). Nesta quinta-feira, Murcia e Deportivo definem a última vaga. O time de La Coruña venceu, na semana passada, por 1 a 0.