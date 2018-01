Mallorca ganha a Copa do Rei da Espanha Com dois gols do camaronês Samuel Eto´o e um do uruguaio Walter Pandiani, o Mallorca derrotou, neste sábado, o Recreativo Huelva, por 3 a 0, e conquistou a Copa do Rei da Espanha. Com o título, o Mallorca, nono colocado no Campeonato Espanhol, garantiu vaga na disputa da Copa da Uefa, ao lado de Valencia e Barcelona. Eto?o dedicou seu primeiro gol ao companheiro Marc Vivien Foé, que morreu na quinta-feira, durante a partida entre Camarões e Colômbia, pela Copa das Confederações.