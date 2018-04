Mallorca goleia Tenerife no Campeonato Espanhol O Mallorca confirmou o seu bom início de Campeonato Espanhol ao golear o Tenerife por 4 a 0, neste sábado, pela terceira rodada da competição. Com o triunfo, a equipe chegou aos sete pontos e assumiu provisoriamente a liderança do torneio. A equipe, porém, pode ser ultrapassada nesse sábado, já que o Barcelona, que tem seis, enfrenta o Atlético de Madrid.