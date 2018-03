Mallorca manda Zaragoza para a segunda divisão O Zaragoza foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Espanhol neste domingo, após perder por 3 x 2 fora de casa para o Mallorca, no ultimo dia da competição. O artilheiro do campeonato Daniel Guiza marcou seu 27o. gol na temporada, o que colocou pressão no Zaragoza. Ainda que Ricardo Oliveira empatasse para o Zaragoza no segundo tempo, foram Pierre Webo e Gonzalo Castro quem decidiram a sorte da equipe. O Zaragoza, que começou a temporada como um dos quatro favoritos, terminou em 18o. com 42 pontos, um a menos que o Osasuna, e se junta a Real Murcia e Levante como os rebaixados para a segunda divisão. "A vida continua e nós temos que nos apoiar agora. Os jogadores estão decepcionados, mas estamos na segunda divisão e temos que nos acostumar à idéia", disse o técnico do Zaragoza Manolo Villanova.