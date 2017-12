Mallorca surpreende Real Madrid: 3 a 2 O Real Madrid escreveu neste sábado mais um vergonhoso capítulo de sua trágica temporada. Perdeu em casa para o Mallorca por 3 a 2 e deixou o título espanhol servido numa bandeja para o Valencia, que será campeão neste domingo se ganhar do Sevilla fora de casa. Matematicamente, o Valencia precisa de três pontos em três rodadas para garantir o título ? tem 74 pontos, contra 70 do Real e 69 do Barcelona, que neste sábado foi batido pelo Celta em Vigo por 1 a 0. Na temporada em que juntou o astro inglês Beckham ao seu elenco de ?galáticos?, o Real fracassou em todas as competições. Perdeu a final da Copa do Rei para o modesto Zaragoza, foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Monaco nas quartas-de-final depois de ter ganho o jogo de ida por 4 a 2 e agora está à beira do abismo no Campeonato Espanhol, em que acumula três derrotas consecutivas. ?O final da temporada está sendo terrível. Tentamos de tudo, mas as coisas não saem bem?, disse Ronaldo, que reclamou de um gol anulado no segundo tempo ? o árbitro alegou que ele dominou com a mão antes de chutar. O carrasco deste sábado foi o camarônes Eto?o, que fez dois gols. O primeiro foi numa jogada de velocidade e o segundo num lance em que fez fila na defesa do Real. Por ironia, 50% de seus direitos federativos ainda pertencem ao Real. O primeiro tempo terminou 3 a 1 ? Pavón marcou para os donos da casa e Campano fez o outro do Mallorca. No segundo, Figo marcou de pênalti aos seis minutos. Ronaldo e Roberto Carlos receberam o quinto cartão amarelo e não jogarão contra o Murcia. O Barcelona perdeu neste sábado uma longa série invicta no campeonato ? eram 17 partidas, com 14 vitórias e três empates. O nome do jogo foi o atacante Edu, ex-jogador do São Paulo. Ele fez o gol, participou dos lances mais perigosos e ?cavou? o pênalti que o francês Luccin perdeu aos 22 minutos do segundo tempo. A vitória foi muito comemorada pelos jogadores e torcedores do Celta, que chegou aos 39 pontos e deixou a zona de rebaixamento ? Valladolid e Espanyol têm 37 e o Murcia, já condenado, tem 23. O gol saiu aos 43 minutos do primeiro tempo, num chute de primeira com o pé esquerdo que entrou no canto direito. Outros jogos deste domingo: Racing Santander e Atlético de Madrid; Málaga e Murcia; Villarreal e Betis; Espanyol e La Coruña; Athletic de Bilbao e Albacete; Valladolid e Real Sociedad; Zaragoza e Osasuna.