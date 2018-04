Mallorca vence Celta e empurra adversário para lanterna O Mallorca deixou a lanterna do Campeonato Espanhol nesta segunda-feira, ao vencer o Celta de Vigo por 1 a 0, em casa, no encerramento da 31.ª rodada. Pior para o próprio Celta, que caiu para a última colocação da competição com o gol sofrido já nos acréscimos do segundo tempo, marcado pelo mexicano Giovani dos Santos.