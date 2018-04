Mallorca vence e acaba com arrancada do Athletic Bilbao No jogo que marcou o encerramento da 23.ª rodada do Campeonato Espanhol, nesta segunda-feira, o Mallorca contou com um gol do atacante camaronês Pierre Webó, logo aos nove minutos de partida, para derrotar o Athletic Bilbao por 1 a 0, em Palma de Mallorca. Com o resultado, o time da casa subiu da 11.ª para a 10.ª colocação, com 31 pontos.