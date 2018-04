Mallorca vence e assume quarta posição na Espanha

A vitória levou o Mallorca aos 10 pontos, dois a menos do que o Sevilla e cinco do que os líderes Real Madrid e Barcelona. Já o Valladolid caiu para a 16.ª colocação, com quatro pontos.

Também atuando em casa, contra o Villarreal, o Deportivo La Coruña fez 1 a 0 logo aos oito do primeiro tempo e soube segurar o resultado, assumindo a quinta colocação do campeonato. O resultado foi péssimo para os visitantes, que estacionaram nos dois pontos e caíram para a penúltima posição.

Com grande atuação do colombiano Aguilar, o Zaragoza venceu facilmente o Getafe por 3 a 0, em casa, e subiu para a oitava colocação. O meia marcou os dois últimos gols da partida - Pavon abriu o placar aos 17 do primeiro tempo. A vitória deixou o Zaragoza com sete pontos, enquanto o Getafe é o 11.º com seis.

Ainda neste domingo, o Osasuna derrotou o Sporting Gijon em seus domínios por 1 a 0, com gol de pênalti de Nekounam, e subiu à nona colocação, com sete pontos.

Dois empates fecharam a rodada de domingo do Campeonato Espanhol. O Espanyol não saiu do 0 a 0 contra o lanterna Xerez, enquanto Almeria e Racing Santander ficaram no 2 a 2.