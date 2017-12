Malouda se recupera de operação e está pronto para voltar O volante da seleção francesa, Florent Malouda, disse nesta sexta-feira que está pronto para jogar a próxima partida de sua equipe, contra a Coréia do Sul, neste domingo. Ele está recuperado da operação de hemorróidas a que foi submetido na última terça. "Tudo correu bem e espero que o pior já tenha passado", afirmou o jogador do Lyon. "Estou bem e muito motivado". Malouda não participou da partida em que a França empatou por 0 a 0 contra a Suíça porque estava em um hospital, sendo operado. A Coréia do Sul lidera o grupo G, com os três pontos da vitória de 2 a 1 sobre Togo. França e Suíça dividem a vice-liderança, com apenas um ponto.