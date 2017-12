Malouda vai reforçar a França no jogo contra a Coréia O técnico da seleção francesa, Raymond Domenech, confirmou nesta quinta-feira que o meio-campista Florent Malouda já está totalmente recuperado de uma lesão e estará disponível para a partida contra a Coréia do Sul, que será disputada no próximo domingo. O jogador, que não participou da estréia contra a Suíça, sofreu uma lesão - não revelada pelos médicos - no primeiro treino da França realizado em Hamelin. Segundo a imprensa francesa, Malouda, que foi o jogador mais utilizado por Domenech nas Eliminatórias, teria sido submetido a uma pequena operação de hemorróidas. Outro que vai estar disponível para enfrentar os coreanos é o atacante Sylvain Wiltord, que tinha deixado o jogo com a Suíça no segundo tempo por causa de um contusão no joelho. A França é a única cabeça-de-chave do Mundial que não venceu seu primeiro jogo na Copa. Além disso, o empate contra a Suíça (0 a 0) aumentou para quatro o número de jogos em Mundiais que a seleção não consegue marcar gols. Na Copa de 2002, a França foi eliminada na primeira fase, após perder para Senegal (1 a 0) e Dinamarca (2 a 0) e empatar com o Uruguai (0 a 0). O último jogador francês a marcar um gol em Copa foi Emmanuel Petit, que fez o terceiro da França na vitória de 3 a 0 sobre o Brasil, na final do Mundial de 1998.