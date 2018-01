Malta x Croácia: 70 feridos e 100 presos Um conflito entre torcedores e policiais após o empate por 1 a 1 entre Malta e Croácia, pelo grupo 8 das eliminatórias européias para a Copa do Mundo da Alemanha 2006, ontem em Valetta, deixou como saldo 70 pessoas feridas e mais de 100 detidos. Revoltados com o resultado, aproximadamente 500 torcedores croatas que foram a Malta, iniciaram um quebra-quebra. Eles arrancaram assentos das arquibancadas e passaram a atiraram os objeteos contra a tribuna, ferindo diversas pessoas. Um dos feridos foi o vice-presidente da federação maltesa de futebol, Ludovico Micallef, que sofreu com um golpe e um corte no rosto. Os policiais que faziam o patrulhamento no estádio se viram cercados pelos torcedores croatas, e a ordem só se restabeleceu com a chegada de forças especiais antidistúrbios, que detiveram alguns dos agressores. A violência continuou nas ruas de Valletta, onde houve confrontos entre as duas torcidas. Com o empate, a Croácia perdeu o primeiro lugar do grupo 8 em favor da Suécia, que ganhou por 0 a 1 na sua visita à Hungria.