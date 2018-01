Maluf troca Atlético por Cruzeiro A diretoria do Cruzeiro anunciou, também nesta sexta, a contratação de Eduardo Maluf, ex-gerente de futebol do Atlético-MG, como novo executivo do clube. Maluf assume o lugar de Ricardo Drubsky, que vinha atuando como gerente de futebol profissional e foi transferido para o comando das divisões de base do Cruzeiro. Maluf, na verdade, estará retornando ao time celeste, já que esteve na equipe até 1998. Ele começa a trabalhar na segunda-feira.