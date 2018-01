Malutrom derrota o América em Minas Mesmo jogando no estádio Independência, em Belo Horizonte, o Malutrom ganhou do América-MG por 2 a 1, neste domingo. A equipe mineira jogou mal e sofreu a terceira derrota na Copa Sul-Minas. Já o time paranaense, que vinha de três resultados negativos, conseguiu vencer a primeira. O Malutrom marcou seus dois gols no final do primeiro tempo: aos 42 minutos, com Mauricinho, e aos 44, de pênalti, com Tcheco. O América só descontou aos 40 da etapa final, com chute de fora da área de Henrique.