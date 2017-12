Malutrom derrota Paraná na Sul-Minas O Malutrom conseguiu uma importante vitória, neste domingo, contra o Paraná, por 2 a 0, no Estádio do Pinheirão, em Curitiba, pela Copa Sul-Minas. Com este resultado, a equipe se afastou da zona de rebaixamento. Tcheco, aos 24 minutos do primeiro tempo e aos 34 da etapa final marcou os gols do Malutrom, que ainda desperdiçou duas cobranças de pênaltis, com Tcheco e Rodrigo Batata. O Paraná Clube entrou em campo como favorito, mas esteve desorganizado e esbarrou no esquema defensivo armado pelo técnico do Malutrom, Mauro Madureira. O time jogava nos contra-ataques, e aos 24 minutos, o meia Tcheco recebeu um lançamento de Rodrigo Batata e bateu no canto direito do goleiro Neneca. Aos 31 minutos, o próprio Tcheco cobrou um pênalti sofrido por Rodrigo, mas defendido por Neneca. No segundo tempo, o Malutrom continuou bem no jogo, e marcou aos 34 minutos, com Tcheco acertando um forte chute no canto esquerdo. Dois minutos depois, Rodrigo Batata perdeu o segundo pênalti de sua equipe. O Coritiba perdeu para o Tubarão por 2 a 1, fora de casa. Marcelo, aos sete minutos do primeiro tempo, e Eduardo, aos 35 da etapa final, marcaram para o Tubarão. O alviverde descontou com Liedson aos seis minutos do segundo tempo.