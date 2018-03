Malutrom desiste de disputar Série B A equipe paranaense do Malutrom deverá anunciar na próxima segunda-feira que não vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série B, marcado para começar na segunda semana de agosto. O clube considera irrisória a cota de R$ 2 milhões definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que os clubes possam custear despesas com deslocamentos e alojamentos durante a competição. Segundo o presidente do clube paranaense, Juarez José Malucelli, o valor é muito inferior ao pleiteado pelos clubes. ?O orçamento mínimo feito pelos clubes e apresentado à CBF era de R$ 6,8 milhões?, disse o dirigente por meio de sua assessoria de imprensa. Malucelli argumenta que o dinheiro a que o Malutrom teria direito não cobre os gastos mínimos do clube sequer por um mês. O Campeonato Brasileiro da Série B só termina em dezembro. O Campeonato Brasileiro da Série B só termina em dezembro. Um dos primeiros clubes a ser converterem em empresa no País, o Malutrom deixou de participar do Brasileiro da Série C em 99, justamente para evitar prejuízos.