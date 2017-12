Malutrom e Mamoré jogam no desespero Da partida entre Malutrom e Mamoré, neste sábado, às 16 horas, no estádio Durival de Britto e Silva, em Curitiba, pode sair um dos rebaixados na Copa Sul-Minas. Quem perder dificilmente conseguirá se recuperar nas três partidas que ainda restarão até o fim da fase classificatória. O Malutrom (14º colocado) leva vantagem sobre o adversário, pois já somou 9 pontos, enquanto o Mamoré está com 5, na última colocação. Além da derrota para o Juventude, o técnico Mauro Madureira trouxe de Caxias do Sul problemas para montar o time do Malutrom que entra em campo neste sábado. Os jogadores Tcheco, Iverton e Rodrigo Batata receberam o terceiro cartão amarelo e desfalcam a equipe. Com isso, Reginaldo e Mauricinho, que sairiam para os retornos de Eduardo e Calmon, permanecem na equipe. O meia Nivaldo também ganha um espaço no time titular.