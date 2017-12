Malutrom joga contra o rebaixamento A vitória sobre o Paraná Clube, no fim de semana, ainda não afastou o Malutrom das últimas colocações da Copa Sul-Minas e nesta quarta-feira, contra o Juventude, às 21h40, em Caxias do Sul, o time joga uma das partidas decisivas, visto que o adversário também precisa de pontos para não ser rebaixado. O Malutrom está no 14º lugar, com nove pontos, enquanto o Juventude vem logo atrás, com seis pontos. "Será um jogo parecido com o do Paraná, porque eles vão querer vir para cima", comparou o meia Tcheco. Enquanto lutam pela vitória, todos já começam a fazer as contas para não ficar entre os dois que serão rebaixados. O time ainda tem cinco partidas, três das quais em casa. A equipe viajou na manhã desta terça-feira para o Rio Grande do Sul. Os atacantes Eduardo e Calmon estão suspensos, em seu lugares, entram Rodrigo Batata e Mauricinho, respectivamente.