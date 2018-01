Malutrom pega Pelotas pela Sul-Minas O Malutrom quer se aproveitar da vantagem de jogar no Estádio Erton Coelho de Queiróz, em Curitiba, para vencer o Pelotas, neste sábado, às 16 horas, e melhorar sua posição na tabela de classificação da Copa Sul-Minas. Com apenas uma vitória em seis jogos, o time ocupa o 14º lugar, à frente apenas do Joinville e do Mamoré. O Pelotas soma 7 pontos e está na 10ª colocação. O meia Rodrigo Batata recuperou-se de uma contusão, mas não deve começar jogando. O técnico Mauro Madureira deverá mantê-lo no banco de reservas para provável utilização no segundo tempo. O lateral Ednelson, expulso pela segunda vez na competição, será substituído por Anderson.