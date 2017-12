Malutrom quer surpreender o Cruzeiro O Malutrom (12º colocado) pretende surpreender o Cruzeiro, líder da Copa Sul-Minas, neste sábado, às 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte. "É claro que o Cruzeiro é favorito, mas sabemos do nosso potencial e podemos ir lá e surpreendê-los", diz o meia Rodrigo Batata. O meia Tcheco segue na mesma direção: "Vamos apostar no fator surpresa." Recuperado de uma contusão, Batata entrará no ataque, ao lado de Calmon, mesmo não tendo o mesmo condicionamento físico dos demais companheiros. A derrota do Cruzeiro para o Londrina, pela Copa do Brasil, no meio da semana, pode significar mais dificuldades para o Malutrom. "Eles estão mordidos e devem vir com gana para cima da gente", prevê o goleiro Sandro. O técnico Mauro Madureira orientou o time para estar concentrado durante toda a partida. "Temos que ter cuidado para não errar, porque contra um time como o Cruzeiro pode ser fatal", diz. "Temos que ter atenção na marcação e sair rápido no contra-ataque." Apesar de reconhecer a superioridade do adversário, ele alerta: "Temos possibilidade de conseguir alguma coisa".