Malutrom vence e é líder no Paraná O time do Malutrom, de São José dos Pinhais, confirmou a boa fase e venceu hoje, em Iraty a equipe local por 1 a 0 e manteve a liderança do Campeonato Paranaense. Com esse resultado a equipe chegou aos 16 pontos, um a mais que o Atlético Paranaense, que no sábado venceu o Francisco Beltrão por 5 a 3 e chegou a ser líder. No outro jogo da rodada o Rio Branco, de Paranaguá, empatou por 2 a 2 com o Paraná Clube em casa. No jogo de Iraty, a equipe local começou pressionando o Malutrom e no primeiro tempo chegou a mandar uma bola na trave após jogada do zagueiro Zambiasi, com passagem pelo futebol paulista. O segundo tempo começou no mesmo ritmo, mas em um contra-ataque puxado por Rodrigo Batata aos 25 minutos, o atacante Flávio, artilheiro do Malutrom marcou. No próximo sábado o Malutrom enfrenta o Atlético, seu concorrente direto pela liderança. Na partida de Paranaguá houve bastante movimentação e o Rio Branco marcou aos 29 minutos através de Henrique e aos 41 com Tiba. O resultado de 2 a 0 obrigou o Paraná a ir para o ataque. Logo aos 4 minutos da etapa complementar Reinaldo marcou o sétimo gol no campeonato e onze minutos depois Ronaldinho estragou a festa do time do litoral. O empate foi ruim para os dois times que agora somam apenas oito pontos e ocupam a quarta colocação. Malutrom, Atlético e Coritiba são os três primeiros colocados.