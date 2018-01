Malutrom vence e lidera o Paranaense O Malutrom assumiu a liderança do Campeonato Paranaense na quarta rodada, realizada neste domingo, ao vencer o Prudentópolis, fora de casa, por 5 a 1. O time ainda não perdeu nenhum ponto no campeonato. Ele foi beneficiado com a vitória do Coritiba por 2 a 0 sobre o Atlético, num clássico que teve cinco expulsões. O Atlético passou para a segunda colocação. O Rio Branco, que estava na terceira colocação, perdeu para o União Bandeirante por 3 a 1 e foi ultrapassado pelo Coritiba na tabela. O Paraná Clube está na sexta posição, com quatro pontos, e pode ter o técnico Carbone dispensado. Nas últimas colocações estão o Londrina, que teve uma única vitória, sábado, contra o Paraná, e o Francisco Beltrão, que está com um ponto. No clássico, o Atlético começou melhor, procurando o ataque, mas parando na marcação forte dos jogadores coritibanos. O ímpeto atleticano parou, no entanto, aos 13 minutos, quando o zagueiro Milton do Ó foi expulso. Como o Coritiba não soube se aproveitar de ter um jogador a mais, o Atlético voltou a crescer em campo, até que aos 43 minutos, o lateral atleticano Fabiano também foi expulso. Com dois jogadores a mais, o Coritiba partiu para a pressão desde o início do segundo tempo, esbarrando em boas defesas do goleiro Flávio. Somente aos 31 minutos, Da Silva conseguiu vencê-lo, com uma boa cabeçada. Logo depois do gol, o meia Fabinho, do Coritiba, foi expulso. Aos 39 minutos, Marquinhos fez o segundo gol e foi expulso ao discutir com o goleiro. Aos 42, o lateral Alessandro, do Atlético, também foi expulso.