Malutrom x Atlético-PR: jogo da crise Malutrom e Atlético-PR jogam uma das partidas mais importantes deste início de temporada, às 20h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela Copa Sul-Minas. O Atlético (5º colocado, com 15 pontos) tenta se livrar da crise que já se instalou no clube, em razão dos péssimos resultados, e que culminou com a renúncia do coordenador de Marketing, Mário Celso Petraglia. Enquanto isso, ao Malutrom (14º colocado, com 6 pontos) só a vitória interessa para distanciar-se da zona de rebaixamento. "O time está jogando bem, mas não consegue resultados favoráveis", lamentou o técnico do Malutrom, Mauro Madureira. Ele gostou do segundo tempo contra o Cruzeiro, na partida em que perdeu por 2 a 0, por isso deverá utilizar o mesmo esquema, com os meias Tcheco e Rodrigo Batata juntando-se ao atacante Calmon. "O Atlético é forte e vamos encontrar dificuldade, mas temos que somar pontos e vamos para cima deles." Os jogadores do Atlético assumiram a culpa pelos maus resultados tanto na Copa Sul-Minas quanto na Libertadores, mas lembraram que, no ano passado, também passaram por um mau momento e acabaram campeões brasileiros. "Podemos dar a volta por cima", afirmou o volante Cocito. "Se a gente ganhar do Malutrom e ganhar domingo, não tem mais história, volta a ser tudo alegria", acentuou o capitão Nem. "Tem que trabalhar para que as vitórias voltem e acabe toda essa história." O lateral Alessandro e o atacante Kléber devem perder os lugares no time titular.