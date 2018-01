United enfrenta Bruges nas eliminatórias da Liga dos Campeões

O Manchester United terá um duelo complicado contra o Club Bruges após sorteio da fase eliminatória da Liga dos Campeões nesta sexta-feira, mas o adversário poderia ser pior, uma vez que o time inglês escapou de Lazio, CSKA Moscou e Monaco.

A Lazio jogará contra o Bayer Leverkusen, à medida que tenta retornar à fase de grupos pela primeira vez desde 2007-2008, enquanto o Valencia pega o Monaco, que chegou nas quartas de final no ano passado. O Sporting, de Portugal, enfrentará o CSKA, enquanto Rapid Vienna jogará contra o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

O Manchester United, quarto colocado na liga inglesa na temporada passada, ainda ficará desconfortável em ter que superar o Bruges para evitar perder na fase eliminatória pela segunda vez consecutiva.

"O futebol belga está no auge e temos dois jogadores belgas no elenco que nos mostram o que está acontecendo lá", disse o dirigente John Alexander, do Manchester United. "Vamos para o jogo com confiança. Queremos pensar que podemos vencer a competição", acrescentou.

As partidas de ida serão jogadas em 18 e 19 de agosto e as de volta em 25 e 26 de agosto.