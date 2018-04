Manaus adia obras de estádio para a Copa de 2014

"Vamos demolir o Vivaldão em dezembro ou janeiro. E construir o estádio novo a partir de março. A conclusão será em dezembro de 2012, pois queremos ser sede da Copa das Confederações [em 2013],", disse o secretário estadual de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Amazonas, José Marcelo de Castro Lima Filho.

A construção do novo estádio, cujo nome ainda não está definido e a capacidade é para 47 mil pessoas, vai custar R$ 400 milhões, com recursos públicos do Estado. "Vamos reduzir drasticamente o custo, com a retirada do teto retrátil e do granito que seria colocado em torno do estádio. Vamos usar materiais mais baratos", prosseguiu Lima Filho. A previsão inicial era de que Manaus gastaria R$ 580 milhões com o estádio.

Manaus foi a primeira das 12 cidades a se apresentar à comissão da Fifa no seminário realizado em um hotel da zona oeste do Rio. Fortaleza, Natal e Belo Horizonte também mostraram as adaptações feitas em seus projetos originais. O seminário continua nesta quinta-feira, com outras seis cidades que vão expor mudanças aos integrantes da Fifa.