Mancha Alviverde mentiu sobre incidente com jogadores

Um diretor da Mancha Alviverde admitiu ter mentido sobre o incidente com atletas do Palmeiras no aeroporto de Recife, domingo passado, após a derrota do time para o Sport, por 3 a 1. No fórum do site da torcida, Izidoro Loppreto Filho reconheceu que não houve agressão aos jogadores Leandro, Paulo Sérgio e Luiz Henrique. O dirigente, que não estava no aeroporto, disse que havia acreditado na palavra de um integrante, que se gabara por ter dado uns "safanões" nos jogadores. Izidoro e outros diretores foram os responsáveis por espalhar o boato na imprensa. Veja também: Palmeiras começa a preparação para decisão contra o Flu "Que bom que essa mentira acabou", comemorou o lateral Leandro. "Fico feliz com o pedido de desculpas. Não sei porque inventaram isso, o grupo todo ficou chateado. Coisas assim denigrem nossa imagem." Leandro admitiu ter sido hostilizado por um grupo de 20 torcedores no aeroporto de Recife, assim como Paulo Sérgio e Luiz Henrique. Desde o início os três negaram as agressões, mas a Mancha - inclusive seu presidente, Jânio Carvalho - sustentava a versão de que os três haviam apanhado por "estarem bêbados". Agora, a farsa acabou. "Nunca bebi uma gota de álcool na minha vida", jurou Leandro. "E seria impossível qualquer jogador do Palmeiras beber alguma coisa ali, ao lado de toda a nossa diretoria e apenas uma hora depois de um jogo importante como esse." Leandro acredita que os jogadores possam estar "pagando o pato" pelo racha entre a diretoria do clube e a Mancha Alviverde. Desde maio o Palmeiras não dá um tostão para a torcida organizada. Além disso, a Mancha foi "desalojada" do local em que ocupava no Palestra (em frente ao meio-de-campo) para dar lugar a um setor VIP, com ingressos a R$ 50. A Mancha agora fica atrás do gol, junto com as demais organizadas. "A gente não tem nada a ver com essa história. Nem sabia dessa briga. Quem sai perdendo somos nós, jogadores." O lateral espera que os torcedores que não são filiados à Mancha acreditem na versão do grupo e que não passem a perseguir alguns atletas - como já faz a Turma do Amendoim, torcida que fica no setor das numeradas cobertas do Palestra Itália. "Estamos na luta pela Libertadores e precisamos do apoio de todos", disse Leandro. Após duas derrotas consecutivas - para Juventude e Sport -, o Palmeiras caiu do segundo para o quinto lugar no Brasileirão, com 55 pontos. Pelas contas do técnico Caio Júnior, o Verdão precisa de seis pontos nos três últimos jogos para se classificar para a Libertadores. A próxima partida é quarta-feira (14), contra o Fluminense, no Palestra Itália.