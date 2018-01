Mancha entrega dossiê de Mustafá a ministro Num "ato de desespero", integrantes do Mancha Verde entregaram hoje ao ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, um dossiê com documentos contra o presidente do Palmeiras, Mustafa Contursi. O ministro disse a eles que, no máximo em 15 dias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionará o Estatuto do Torcedor e os dirigentes dos clubes serão obrigados a prestar contas. Além disso, serão punidos severamente em caso de má gerência ou corrupção. "A gente veio aqui num ato desesperado tentar informar a situação que ocorre dentro do Palmeiras", comentou o presidente do Mancha Verde em Brasília, Bruno Rego Liporoni. Ele sabe das limitações do ministro em tomar providências para corrigir os problemas que apontou. Na pilha de documentos que entregou ao ministro, Liporoni acusa Mustafá de alterar o estatuto do Palmeiras para impedir que os associados votassem na última eleição. Apenas os conselheiros puderam votar e elegeram Mustafá. Grande parte dos conselheiros, denunciou Liporoni, tiveram dívidas de mensalidades anistiadas. O dossiê traz documentos mostrando os erros nas contribuições para a previdência dos atletas. O presidente do Mancha, em Brasília, explica que para burlar a Previdência e a Receita Federal o dirigente teria feito contratos com jogadores incluindo parte do salário como direito de imagem. Sobre esta parcela não incidem a contribuição previdenciária e o imposto. O vice-presidente do Mancha Verde, Caio Bartolo, denunciou ainda que Mustafá teria participação na Hummel, empresa que fornece materiais esportivos para o Palmeiras. No dossiê, a Mancha inclui cópia de uma proposta muito mais vantajosa para o clube que teria sido apresentada por outra empresa, a Umbro. "Por que uma empresa que oferece contrato de menor valor está sendo beneficiada?", pergunta Liporoni. Imediatamente, Bartolo responde: "Mustafá tem participação na Hummel". As provas de que empresa seria ligada a Mustafá foram entregues também ao ministro Agnelo, hoje. O ministro aproveitou a visita dos integrantes da Mancha para pedir ajuda dos torcedores para garantir a paz nos estádios. Eles garantem participação na campanha e reclamam da imagem negativa que as torcidas ganharam na mídia. Segundo eles, a Mancha desenvolve até projetos sociais como distribuição de agasalhos para idosos e roupas para menores carentes.