Mancha lembra no Palestra o título de 93 Quinta-feira foi o décimo aniversário do título paulista de 1993 que tirou o Palmeiras da fila. Nesta segunda, são quatro anos do título do Libertadores/99. E no sábado a torcida fez festa lembrando do passado e tentando acreditar que o time atual possa fazer o Palmeiras ao menos voltar a ter dignidade. A Mancha Verde liderou a volta ao passado. Um painel formado por quase 500 pessoas reproduzia o ingresso da final do Paulista/93, com o nome do Palmeiras em letras garrafais e do Corinthians em minúsculas. Antes do jogo, os gritos da torcida que acompanham a escalação do time não foram para Marcos, Vágner e cia., mas para César Sampaio, Edmundo, Roberto Carlos e até um animado grito para o zagueiro Tonhão. Nas arquibancadas, um grande número de pais levando os filhos para ver o time em campo e garantir a futura geração de torcedores. ?É a primeira vez que ele vem ao estádio?, dizia o vendedor Antônio Carlos da Silva, apontando para o filho Gabriel, de 8 anos. Logo de cara, o garoto entrou no gramado junto com o goleiro Marcos. Outros fazem questão de mostrar para os mais novos que o Palmeiras não foi sempre assim, um time de segunda divisão. ?Toda vez que venho com as minhas sobrinhas no estádio, as levo para ver a sala de troféus. Hoje, ainda encontramos uns ex-jogadores e elas pegaram autógrafos?, disse Lívio Junqueira, de 58 anos, ao lado das meninas Natália e Mariana, de 9 e 5. Lívio se emociona quando lembra do 12 de junho de 1993. ?Eu estava no estádio com meu filho e outras pessoas. Lembro de quando o Evair fez o gol. Foi impossível segurar as lágrimas. Tínhamos um time fantástico. O Evair era o melhor jogador brasileiro naquela época e o Vanderlei Luxemburgo fez um trabalho incrível depois do primeiro jogo, fez com que os jogadores recuperassem a auto-estima.? Para ele, o time atual tem futuro. ?Se esses jogadores estivessem no time ano passado, não estaríamos vendo um jogo da Série B.? Como não dá para mudar a situação, Ezequiel de Oliveira Filho criou uma tradição de ver, com os filhos José Carlos, 12, e Leandro, 14, a fita com os gols da final de 1993 sempre que pode. ?Vimos hoje, antes de vir para o estádio.?