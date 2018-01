Mancha organiza caravana para Marília A Mancha Alviverde, principal torcida organizada do Palmeiras, já se mobiliza com os preparativos para a partida contra o Marília, sábado à noite, no estádio Bento de Abreu, em Marília. Os palmeirenses terão disponíveis cerca de 1.200 ingressos. "Pedimos à diretoria 800 entradas. No mínimo, 16 ônibus", explicou Paulo Serdan, presidente da uniformizada. Desde de hoje, já estão sendo vendidos na sede da torcida (Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 503 - Barra Funda) os pacotes de viagem para Marília, com ingresso incluso. Comprando antecipadamente, o torcedor paga R$ 35 - contra o Botafogo, no Rio, custou R$ 40. Tudo deverá ser vendido até sexta-feira, mas tem sempre uns ?atrasados? que chegam em cima da hora, atrás dos pacotes. Esses vão pagar mais caro: ?R$ 45", promete Serdan.