Mancha quer vitória para encerrar bem o ano no Santos

"Nós vestimos a camisa do Santos e nós que temos que honrá-la. A motivação é em terminar o ano bem. Pela história que tem, o Santos merecia estar disputando o título, mas a realidade do clube é que estamos entrando de férias sem nada, sem um título, muito aquém do esperado", disse o volante.

Rodrigo Mancha também revelou que o presidente Marcelo Teixeira, em campanha por sua reeleição no clube, conversou com os jogadores do Santos para o time jogar por ele na reta final do Brasileirão. O pedido parece ter surtido efeito, pois a equipe conquistou quatro pontos nas últimas duas rodadas.

"O próprio Marcelo [Teixeira, atual presidente do Santos] pediu que nos jogássemos por ele. Nossa campanha não estava sendo muito boa e nos últimos três jogos ele pediu que a gente jogasse por ele, por nossos familiares, por todos", afirmou.

A disputa pela presidência do Santos promete ser dura. No próximo sábado, acontece o pleito entre Marcelo Teixeira e o candidato de oposição Luis Álvaro Ribeiro. Independente de quem ganhar a eleição, Rodrigo Mancha sabe que precisa render mais no ano que vem. O jogador foi titular do Santos nas últimas sete partidas, mas ainda espera ganhar mais entrosamento com o elenco.

"Todo jogador precisa de ritmo de jogo, por isso essa sequência de partidas é fundamental para mim. Quando cheguei, comecei a jogar, depois fui para o banco. Foi um ano bom, mas preciso render mais um pouco, preciso entrosar mais com o grupo."