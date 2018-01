Manchester abre 5 pontos na liderança O Manchester United venceu o Tottenham Hotspur por 2 a 0 neste domingo, em Londres, e chegou a 77 pontos no Campeonato Inglês. A vitória coloca o Manchester cinco pontos à frente do Arsenal, que tem 72. Faltando duas rodadas para o encerramento da competição, somente dois tropeços do Manchester poderão tirar do time de David Beckham o título da temporada. Resultados: Manchester City 0 x 1 West Ham United; Tottenham Hotspur 0 x 2 Manchester United; Birmingham City 3 x 0 Middlesbrough; Bolton Wanderers 2 x 2 Arsenal; Charlton Athletic 2 x 1 Southampton; Chelsea 1 x 1 Fulham; Everton 2 x 1 Aston Villa; Leeds United 2 x 3 Blackburn Rovers; Sunderland 0 x 1 Newcastle; West Bromwich 0 x 6 Liverpool.