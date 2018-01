Manchester aceita oferta por Beckham O Manchester United anunciou nesta terça-feira que aceitou a oferta do candidato à presidência do Barcelona, Joan Laporta, para vender o meia David Beckham. Agora, segundo o comunicado do clube inglês, resta que Laporta seja eleito e que o jogador aceite o salário oferecido pelos espanhóis. ?O acordo com o Manchester é total e no sábado falaremos com Beckham, que está em férias, para fazermos nossa oferta?, afirmou o advogado Joan Laporta, que prometeu a contratação do astro inglês como principal medida caso eleito. O novo presidente do Barcelona será definido no próximo domingo, numa votação que envolve cerca de 95 mil sócios - o outro candidato é Lluis Bassat. Aos 28 anos, Beckham estava na lista de reforços dos principais clubes europeus, como Milan e Real Madrid. Mas parece que o Barcelona levará a melhor na disputa pelo principal astro do futebol inglês, num negócio que deve ultrapassar os US$ 50 milhões. Com contrato até junho de 2005 com o Manchester, Beckham ganha cerca de US$ 165 mil por semana.