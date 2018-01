Manchester acerta com Ronaldinho Gaúcho Está tudo acertado entre o atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho e o Manchester United, da Inglaterra. Para a conclusão da negociação ser anunciada oficialmente, falta apenas a liberação por parte do atual clube do jogador, o Paris Saint-Germain. Para definir a situação, será realizada uma reunião nesta sexta-feira, às 17 horas (de Brasília), em um hotel na capital francesa, entre cartolas das duas equipes. Os ingleses já formalizaram uma proposta de 30 milhões de euros. Como a saúde financeira do PSG não é das melhores, a chance de a reposta ser "não" é remotíssima. Ronaldo, por meio de seu irmão e empresário, Roberto Assis, acertou as bases de seu contrato com o novo clube. Vai receber cerca de 4,5 milhões de euros por temporada. O contrato tem duração de quatro anos. Assis procura evitar falar em detalhes e prefere aguardar. ?Precisamos esperar para ver o resultado desse encontro entre os dirigentes. Só depois poderemos falar alguma coisa", afirmou. Contudo, deixou clara a vontade do irmão de concretizar a transferência. Já fala, até, como se Ronaldinho fosse ex-atleta do PSG. "Tenho a convicção de que iniciamos nossa passagem pela Europa da melhor forma. Afinal, Paris é o melhor lugar para se morar", disse. "Mas quem não gostaria de jogar em uma equipe como o Manchester, que todo ano disputa os principais campeonatos europeus, como a Liga dos Campeões." Só para lembrar, a temporada passada foi desastrosa para o time parisiense, que não obteve classificação para nenhuma competição importante e vai ter de se contentar com a disputa do Campeonato Francês. DIFICULDADE - O grande problema do Paris Saint-Germain, na realidade, não é o clube, mas sim o Canal Plus, empresa responsável pela administração, uma espécie de parceira. Em dificuldade, o grupo tenta em vão elaborar uma oferta capaz de manter Ronaldinho. A tarefa é árdua, uma vez que o Manchester está com os cofres cheios após negociar David Beckham com o Real Madrid e já seduziu o brasileiro. Os espanhóis também tentaram entrar na briga. Porém, a birra dos ingleses depois de perderem seu maior astro para o time de Ronaldo e Roberto Carlos fez com que a contratação de Ronaldinho fosse tratada como questão de honra. Afinal, precisam acalmar os sempre agitados torcedores britânicos.