Manchester ameaça levar Real à Fifa por Cristiano Ronaldo O atual campeão europeu Manchester United ameaçou nesta terça-feira reportar o Real Madrid à Fifa pelo interesse do time espanhol no atacante Cristiano Ronaldo. O Real deixou claro a sua admiração pelo jogador em uma série de declarações públicas nas últimas semanas, reconhecendo que o português, de 23 anos, é um jogador do Manchester United. Os atuais campeões ingleses estão determinados a segurar Cristiano Ronaldo, que marcou 42 gols pelo Manchester na temporada e foi eleito pelo segundo ano consecutivo o melhor jogador da Inglaterra. Nesta terça-feira, a equipe inglesa informou em seu site: "Manchester United emite aviso ao Real". Na declaração, o clube afirma ter assistido com "crescente irritação" os comentários atribuídos ao Real Madrid. "Os fatos são: (1) O jogador tem um contrato a ser cumprido e seu registro é do Manchester United. (2) O jogador não está à venda". "O clube não terá outra alternativa senão reportar o Real Madrid à Fifa se os espanhóis continuarem a se comportar desta maneira totalmente inaceitável (...) Ninguém deve ter dúvidas de que o Manchester United fará tudo o que for possível para manter seus melhores jogadores", concluiu a nota. Depois da final da Liga dos Campeões na semana passada, o técnico do Manchester United, Alex Ferguson, criticou o Real Madrid em uma entrevista coletiva. "O Real pensa que pode passar por cima de todo mundo, mas não fará isso conosco. O Real Madrid não é o único clube interessado em Cristiano Ronaldo. Mas os outros não falam nada, não ficam com essa tolice". Nos últimos anos, o Manchester vendeu David Beckham, Ruud van Nistelrooy e Gabriel Heinze ao Real Madrid mas Ferguson disse na semana passada que o caso de Cristiano Ronaldo é diferente. "Sim, nós vendemos Nistelrooy e Beckham. E fizemos isso porque queríamos." Perguntado sobre seu futuro depois da final, Cristiano Ronaldo disse a jornalistas: "Eu não prometo nada. Eu não prometo nada a minha mãe, e não prometo nada a torcedores".