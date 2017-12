Manchester apresenta Kléberson e Cristiano O Manchester United apresentou oficialmente na manhã desta quarta-feira, quarta-feira, no Old Trafford as duas últimas contratações realizadas pelo clube - o português Cristiano Ronaldo, vindo do Sporting de Lisboa e o brasileiro Kleberson, ex-Atlético Paranaense. O técnico da equipe, o escocês Alex Ferguson, mostrou sua satisfação com as novas aquisições da entidade e se referiu aos novos homens como "dois fantásticos jogadores". O treinador revelou que estava há bastante tempo perseguindo as contratações do português e do brasileiro. "Estou encantado. Em ambos os casos - disse Ferguson ao canal britânico Sky Sports- demoramos mais que semanas, estivemos trabalhando por um tempo considerável". Do "outro Ronaldo", o jovem atacante de 18 anos que vestirá o mítico número sete que era de David Beckham antes de sua ida para o Real Madrid, o técnico explicou porquê decidiu dar a ele esta camisa. "Ronaldo é jovem. Neste clube, -explicou- esta camisa foi de alguns jogadores muito famosos, como Cantona, Robson e Beckham, no tempo que estou eu aqui. Foi apropriado que um jogador jovem como Ronaldo ficasse com ela". De Kleberson, o treinador disse que o brasileiro "ganhou a Copa, sua participação foi vital". Quanto à contribuição das novas caras no time, o técnico também deu seu ponto de vista: "O futebol europeu é muito importante para nós. Temos ido bem, mas ficamos limitados e queremos ganhar. Por isso contratações como estas me dão ânimo".